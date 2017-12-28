وأضحى الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، شائعا في كوريا الجنوبية، حيث يسجل استخدام واسع للتكنولوجيا.

وتشكل المبادلات بالبيتكوين في هذا البلد حوالى 20 في المئة، من التعاملات العالمية بهذه العملة، أي ما يمثل 10 أضعاف وزن كوريا الجنوبية في الاقتصاد العالمي.

وتضم التدابير التي أعلنت عنها سيول: حظر فتح حسابات مصرفية بالعملات المشفرة وتمكين الهيئة المنظمة للأسواق من حظر بعض المبادلات عند الحاجة.

وأكدت حكومة سيول في بيان أن "السلطات تتفق مع الرأي القائل بأن مبادلات العملة الافتراضية تشهد طفرة خارجة عن المنطق"، مشيرة إلى أن جميع الحسابات المجهولة الهوية ستغلق الشهر المقبل.

وتشمل الإجراءات المعلنة أيضا، تشديد مكافحة أنشطة تبييض الأموال والاحتيال المالي بما في ذلك التلاعب بأسعار العملات، من خلال استخدام العملات المشفرة.

وحذرت الحكومة: "سنرد بحزم على هذا النوع من الجرائم، بفرض أشد العقوبات على المخالفين" محتفظة بـ"كل الخيارات الممكنة، بما فيها خيار منع المبادلات بالعملات المشفرة عندما تقتضي الحاجة".

وأدى إعلان سيول الخميس إلى تراجع سعر البتكوين بنسبة 11.6 في المئة، فهبط إلى 13827 دولارا.