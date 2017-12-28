وبحسب ما نقل موقع "مشابل" فإن المكتبة أدركت حجم "العبث" في تعقب كافة التغريدات المتداولة في العالم، ولذلك ستبدأ في القيام بالعملية، على نحو انتقائي.

وفي سنة 2010، أرسل تويتر إلى مكتبة الكونغرس، أرشيفا يضم كل التغريدات التى جرت مشاركتها حتى ذلك الوقت، واستمرت المكتبة بعدئذ في متابعة العملية.

وسعت المكتبة من خلال عملية التوثيق إلى مراكمة "كم معرفي هائل"، فضلا عن إبراز ما اعتبرته "إبداعا" للشعب الأميركي.

ووجدت المكتبة، أن القيام بعملية بات أمرا صعبا، ذلك أن عدد التغريدات زاد بشكل هائل، مقارنة بالماضي، كما أضحى المحتوى يضم كما هائلا من الصور ومقاطع فيديو، الأمر الذي يتطلب جهدا ضخما.