وبحسب ما نقلت رويترز، فإن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم في بيان إلكتروني عبر منصته "أعماق".

وكشفت صور فوتوغرافية أرسلها شهود، ما بدا أنها أضرار كبيرة في المكان وعدد من القتلى والجرحى على الأرض.

ورجح شهود أن يرتفع عدد القتلى، نظرا لحدوث إصابات خطيرة بين طلاب كانوا يحضرون مناقشة مع باحثين في مكتب الوكالة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ووقع الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة هجمات على مؤسسات إعلامية أفغانية في السنوات الأخيرة، عقب هجوم على قناة تلفزيون خاصة في كابل الشهر الماضي.

وقال تقرير أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الإعلام، هذا الشهر، إن أفغانستان من بين أخطر دول العالم بالنسبة للعاملين في الحقل الإعلامي، إذ قتل صحفيان وخمسة مساعدين إعلاميين أثناء العمل في العام 2017.