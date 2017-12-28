وتسببت إصابات ستوريدج في تسجيله ثلاثة أهداف فقط في 14 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 28 عاما منذ الفوز على سبارتاك موسكو في دوري أبطال اوروبا في السادس من ديسمبر.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت "دانييل ستوريدج كان مريضا، والآن تعرض لإصابة عضلية بسيطة. ليست إصابة كبيرة لكن في هذه الفترة كل هذه الأشياء تبعدك عن المباريات.

وتابع: "هذا ليس جيدا لنا بالتأكيد لكن منذ الأمس لم يتغير الوضع".

وابتلي مهاجم منتخب إنجلترا بالإصابات في مسيرته وغاب عن آخر 6 مباريات في الدوري بسبب المرض والإصابة.

وسحق ليفربول صاحب المركز الرابع ضيفه سوانزي سيتي 5-صفر الثلاثاء، ويستضيف ليستر باستاد أنفيلد السبت المقبل.