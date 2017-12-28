ووصلت الهوة بين الأغنياء والفقراء إلى أوسع مستوى لها منذ قرن، ويحذر خبراء الاقتصاد من تبعات قد تحدث جراء التفاوت الصارخ بين سكان العالم.

وارتفعت ثروات أغنى 500 شخص بنسبة 23 في المئة، لتصل إلى 5.3 تريليون دولار، ويعود الفضل في القفزة بشكل كبير إلى طفرة البورصات، وفق ما يظهره تصنيف "بلومبرغ".

ويتصدر جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، قائمة أغنى الأشخاص في العالم، واستطاع أن ينقل ثروته من 34.2 مليار دولار إلى 99.6 مليار دولار، خلال 2017، ففي يوم واحد فقط من أكتوبر الماضي، زادت ثروة بيزوس بعشرة مليارات دولار كاملة.

وحل مؤسس "مايكروسوفت"، بيل غيتس، في المركز الثاني، بـ91.6 مليار دولار، يليه رجل الأعمال الأميركي وارن بوفي بـ85.5 مليار دولار، ثم رجل الأعمال الإسباني أمانسيو أورتيغا في المرتبة الرابعة بثروة قدرها 75.7 مليار دولار.

في غضون ذلك، تبوأ مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ، المرتبة الخامسة بثروة وصلت إلى 73.2 مليار دولار، واللافت في القائمة، أن 6 من بين العشرة الأوائل أميركيون.