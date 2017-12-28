وبحسب ما نقلت "تلغراف" البريطانية، فإن الفيروس الذي رصدته شركة "ترند ميكرو" ينتشر عن طريق تطبيق "ماسنجر" الخاص بفيسبوك أثناء استخدام متصفح "غوغل كروم".

ويقوم القراصنة بمهاجمة حواسب الغير، بالنظر إلى الحاجة إلى تعدين العملات الرقمية مثل بيتكوين، وهي عملية تقنية معقدة اصطلح على تسميتها بالتعدين وإن كانت تتعلق بتشفير وإرسال تلك العملات من جهاز إلى آخر، وهي مسألة تحتاج طاقة عمل كبيرة، كما قد تؤدي إلى أعطال في جهاز الكمبيوتر ومكوناته.

ويجري الاستهداف، عن طريق إرسال مقطع فيديو "ملغوم" إلى المستخدم، وبمجرد الضغط عليه، يصاب حاسوبه، وتنتقل إلى كافة الأصدقاء على ماسنجر.

وينصح الخبراء مستخدمي التطبيق الشهير، بعدم فتح روابط الفيديو قبل التحقق من أسمائها، وكونها قد أرسلت فعليا من قبل الأصدقاء.

وجرى رصد الفيروس لأول مرة في كوريا الجنوبية ثم انتشر في فيتنام وأذربيجان وأوكرانيا والفلبين وتايلاند وفنزويلا، ومن المرجح أن ينتشر في دول أخرى من العالم.