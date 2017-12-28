وقالت صحيفة "ماركا" إن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، سيناقش الخسارة مع المدرب الفرنسي عند عودته من الإجازة، لكن مستقبل "زيزو" ليس مهددا بأي شكل من الأشكال.

ومن جهة أخرى، قالت الصحيفة إن الكثير من المراقبين يعتقدون أن المستوى المتراجع للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، يعد أحد أهم أسباب فارق النقاط الـ14 بين ريال مدريد وبرشلونة.

كما يؤكد آخرون أن بنزيمة كان قريبا من الرحيل عن الفريق، لولا "اللحظة السحرية" التي كان بطلها خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد، حين ساهم بمهارة استثنائية في صناعة هدف التأهل الثمين.

ويدرس عدد من المسؤولين في النادي سلوك المهاجم الفرنسي مؤخرا، بالإضافة إلى تحليل الهبوط الحاد في مستواه.

ويبقى من المؤكد أن على زيدان وبنزيمة ترتيب أفكارهما، للعودة بشكل أقوى في العام الجديد، والتخلص من الانتقادات التي تزايدت بشكل كبير جدا، بعد تعرض الفريق للخسارة الأكبر في تاريخ الفريق تحت قيادة زيدان.