وفي مقابلة تلفزيونية بعد انتصاره الصعب على نيوكاسل مساء الأربعاء بنتيجة 1-0، أكد غوارديولا أن الفريق المرشح لدوري الأبطال هو الفريق الذي يلعب له الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إشارة إلى فريقه السابق برشلونة.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فقد سُئل غوارديولا عما إذا كان مانشستر سيتي مرشحا للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، فرد المدرب الكتالوني بسؤال: "لأي فريق يلعب ميسي؟"، فأجاب المراسل: "برشلونة"، ليؤكد غوارديولا: "إذا هم المرشحين".

كما رفض غوارديولا التعليق على التصريحات الأخيرة لمدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، التي قال فيها إن مانشستر يونايتد لم ينفق بشكل مناسب في سوق الانتقالات.

يشار إلى أن مانشستر سيتي تنتظره مواجهة سهلة نسبيا في الدور الإقصائي من دوري أبطال أوروبا أمام بازل السويسري، فيما يواجه برشلونة نادي تشلسي الإنجليزي.