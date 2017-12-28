وما تزال الماريغوانا محظورة في 8 نقاط تفتيش تابعة لشرطة الحدود في كاليفورنيا، وهو ما يظهر تصادما بين قانون الولاية، والقانون الاتحادي عندما يتعلق الأمر بالمخدر.

وتعمل نقاط التفتيش على بعد 161 كيلومترا من حدود المكسيك، وتعتبر خط دفاع نهائيا ضد الهجرة غير الشرعية.

وتشكل تلك النقاط فخا للأشخاص الذين يحملون المخدرات، بما في ذلك الأكياس الصغيرة من الماريغوانا.

ويسمح قانون كاليفورنيا الجديد لأي شخص في عمر 21 أ و أكثر بحمل ما يصل إلى 28 غراما من الماريغوانا.

وأظهر تقرير حكومي، صدر مؤخرا، أن 40 في المائة من محجوزات الماريغوانا عند نقاط التفتيش التابعة لشرطة الدوريات الحدودية بين السنوات المالية 2013-2016 كانت أوقية أو أقل مع مواطنين أميركيين.