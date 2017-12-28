ولعب أنطونيو دوناروما، الحارس الثالث في ميلان، الشقيق الأكبر لجيانلويجي دوناروما الحارس الأساسي، دورا كبيرا في الفوز في مشاركته الأولى مع الفريق.

وتأكد غياب جيانلويجي دوناروما صباح الأربعاء بسبب الإصابة، وتعرض ماركو ستوراري الحارس الاحتياطي البالغ عمره 40 عاما لإصابة في الإحماء قبل المباراة.

وخسر كل من الفريقين آخر مباراتين في الدوري، ودخل ميلان صاحب الإنفاق الكبير في أزمة بعدما تراجع للمركز 11، متأخرا بفارق 16 نقطة عن إنتر صاحب المركز الثالث.

ووصف جينارو غاتوسو مدرب ميلانو المباراة بأنها مهمة مثل نهائي كأس العالم بعد خسارة فريقه 3 من 6 مباريات في كل البطولات منذ توليه المسؤولية بعد رحيل فينشنزو مونتيلا.

وبدا أن إنتر تقدم في منتصف الشوط الأول عندما حول الحارس دوناروما كرة من إيفان بريشيتش داخل شباكه، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو.

وأبعد دوناروما فرصتين متتاليتين من بريشيتش وأنطونيو كاندريفا في الدقيقة 87، فيما أهدر ميلان فرصة بعدما أطاح جيانكوموبونا فينتورا بضربة رأس خارج المرمى.

وهز ميلان الشباك في الدقيقة 104 عندما أرسل سوسو تمريرة عرضية إلى كوتروني غير المراقب ليحولها داخل المرمى.