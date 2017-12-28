وقالت فيلا وهي من المؤيدين للرئيس ترامب وارتدت فستانا عليه شعار الحملة "اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى" خلال حفل توزيع جوائز جرامي هذا العام إنها اتصلت بالشرطة في واشنطن يوم الأحد لاتهامه. حسب رويترز.

وقالت فيلا لموقع بوليتيكو الإخباري وشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية إن ليفاندوفسكي لمس مؤخرتها دون رضاها خلال حفل لالتقاط الصور في فندق ترامب في واشنطن.

وعند سؤاله عن الاتهام في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية يوم الأربعاء، قال ليفاندوفسكي إن المسألة قيد التحقيق.

وأضاف قائلا "هناك عملية (قانونية) ستتم لتحديد براءة شخص. لست هنا لأتحدث نيابة عن جوي. أنا هنا لأتحدث عن نفسي وما سأفعله هو أن أترك العملية تمضي قدما".

وقالت فيلا لموقع بوليتيكو "(كنت) أرتدي سترة فضية وبنطالا ضيقا وبعد الصورة ضرب مؤخرتي بقوة. كان الأمر حقيرا وصادما للغاية".