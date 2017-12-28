هدف الضيوف حمل توقيع رحيم ستيرلينغ في الدقيقة (31).

وواصل سيتي زحفه نحو الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014 والخامسة في تاريخه، مستفيدا على أكمل وجه من تعثر ملاحقه وجاره مانشستر يونايتد للمرحلة الثانية على التوالي بتعادله الثلاثاء مع ضيفه بيرنلي (2-2)، والابتعاد في الصدارة بفارق 15 نقطة عن فريق "الشياطين الحمر".

وأكد سيتي تفوقه التام على مضيفه نيوكاسل وخرج فائزا أمامه للمرة الثالثة عشرة في مواجهاتهما الـ14 الأخيرة في الدوري الممتاز، كما أنه لم يخسر أمام منافسه، القابع حاليا في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، منذ 24 سبتمبر 2005 حين سقط على "سانت جيمس بارك" بهدف سجله مايكل أوين.

وعادل سيتي الرقم القياسي الإنجليزي من حيث عدد الانتصارات المتتالية خارج القواعد والذي سجله تشلسي بين 6 إبريل و7 ديسمبر 2008، بتحقيقه فوزه الـ11 تواليا بعيدا عن "استاد الاتحاد".

وأصبح سيتي أيضا على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، والمسجل باسم بايرن ميونيخ الألماني بقيادة مدرب الـ"سيتيزينس" الحالي الأسباني جوسيب غوارديولا بالذات، بين المرحلتين التاسعة والسابعة والعشرين من موسم 2013-2014.













