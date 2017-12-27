وقال النادي، الأربعاء، في بيان "بإمكان ليفربول التأكيد أنه توصل إلى اتفاق مع ساوثمبتون بخصوص انتقال فيرجيل فان دييك. توصل الحمر إلى اتفاق مع اللاعب نفسه، وبذلك سينتقل المدافع البالغ 26 عاما إلى انفيلد عندما يفتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير".

وأشار ليفربول إلى أن "اللاعب الدولي الهولندي سيرتدي الرقم 4 عندما يصل إلى ليفربول".

وسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يعاني بسبب الأخطاء الدفاعية، إلى ضم فان دييك خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتقدم اللاعب نفسه بطلب الرحيل عن ساوثمبتون، لكن الصفقة لم تتم.

وتخلى ليفربول عن اهتمامه بضم اللاعب بعد تلويح ساوثمبتون بتقديم شكوى لدى رابطة الدوري الممتاز بحقه، بسبب تواصله غير القانوني مع المدافع الهولندي الذي التحق بفريقه الحالي من سلتيك الأسكتلندي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2015.

وفرض فان دييك نفسه كأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي، ووقع عقدا جديدا يمتد 6 أعوام مع ساوثمبتون، في مايو 2016.

وكسب ليفربول سباق الحصول على خدمات اللاعب الذي كان مطلوبا أيضا في تشلسي ومانشستر سيتي، في صفقة سيتقاضى بموجبها 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكان الرقم القياسي السابق على صعيد المدافعين مسجلا باسم كايل ووكر، الذي كلف مانشستر سيتي الصيف الماضي 54 مليون جنيه إسترليني لضمه من توتنهام.