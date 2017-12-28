وظهر هذا المقطع بالتزامن مع قاله قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار عن أن إيران هي الداعم الاستراتيجي الأكبر للجناح العسكري للحركة.

وأضاف أن العلاقة مع طهران أصبحت ممتازة جدا، وتعود إلى سابق عهدها خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوفد حماس إلى إيران.

ورغم أن حماس لم تخلع يوما العباءة الإيرانية، حتى وإن روجت لذلك في فترة سابقة، متكئة على الأزمة السورية كعذر، لم تتوقف إيران عن تقديم الدعم بالمال والسلاح وأشياء أخرى لكتائب القسام.

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لكن حماس تجاهر اليوم بعلاقتها بإيران بعد أن انحصرت آفاقها تحت مظلة المصالحة الوطنية، حتى باتت تدافع عن قاسم سليماني.

وقال السنوار إن طهران لم تطلب أو تشجع على أي نوع من أنواع المقاومة، وهو ما تجيده بالفعل إيران التي تترك أذرعها تقوم بما قد تعجز عن القيام به، متمثلا في استغلال قضايا لطالما ناضل أهلها بطرق سلمية، من أجل التحريض وخلق الفوضى.

فبعد سوريا ولبنان واليمن، تحتاج طهران وجهة وأذرعا جديدة تتكأ عليها في المنطقة، وما من خيار أفضل من حماس في الوقت الحالي.