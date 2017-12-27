وذكرت الشرطة الروسية، في بيان، نقلته وكالة فرانس برس، أن "انفجارا وقع الساعة السادسة والنصف مساء (15:30 ت غ) في متجر على جادة كوندراتيف في سان بطرسبورغ. هناك عدد من الجرحى وفقا لتقارير أولية".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن فرع وزارة الطوارئ في سان بطرسبرغ، قوله إن عبوة تحتوي على 200 غرام من المواد الناسفة انفجرت في منطقة تخزين حقائب المتسوقين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في متجر التسوق في ضاحية كالينينسكي شمال غرب المدينة، حيث وصلت لجنة خبراء للتحقيق في الانفجار.

وقالت هيئة الطوارئ الروسية أن 10 أشخاص أصيبوا، بينما أُجلي أكثر من 50 آخرين إثر الانفجار، حيث دفعت الشرطة بتعزيزات عسكرية إلى الموقع.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتصل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق هذا الشهر، وشكره على معلومة من وكالة المخابرات المركزية ساعدت في إحباط سلسلة تفجيرات في سان بطرسبرغ.

وفي أبريل وقع تفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرغ خلف 16 قتيلا وأكثر من 60 مصابا.