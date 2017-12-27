ويبدو التقارب التركي من دول أفريقيا، لا سيما الشرقية منها، في قمته خلال السنوات القليلة الماضية، حتى بلغ مرحلة "التغلغل" بافتتاح العشرات من السفارات وإقامة العلاقات التجارية.

لكن الوجود التركي في أفريقيا بدأ مؤخرا يتخذ أشكالا أكثر تأثيرا، بل وأكثر زعزعة للاستقرار في عمق القارة.

وخلال زيارة أردوغان لـ 3 دول أفريقية، لا يبدو أن اختياره تشاد كان عشوائيا، فالزيارة طغى عليها الطابع الاقتصادي، لكن ما هو اقتصادي ربما يخدم المآرب السياسية.

وتتحدث تقارير عن مساع تركية للوساطة بين قطر، حليف أنقرة، وتشاد، بعد موقف إنجامينا بإغلاق سفارة الدوحة، واتهامها للسلطات القطرية بزعزعة استقرار تشاد.

كما تعتبر تشاد إحدى بلدان تجمع دول الساحل والصحراء، التي تضم النيجر أيضا، وهناك يكثر نشاط الجماعات المسلحة التي تتخذ من دلتا النيجر منطلقا لعملياتها الإرهابية في إفريقيا وغيرها.

وبحسب البعض ربما يسعى أردوغان لاستمالة تلك الجماعات لتأمين وجوده المأمول في القارة الإفريقية.

وتمتلك تركيا نفوذا مؤثرا في بعض مناطق إفريقيا مثل الصومال، التي تمتلك فيها قاعدة عسكرية، وتتقاطع التوجهات التركية القطرية في دعم حركات ما يسمى "الإسلام السياسي" في الصومال.

وفي أغسطس الماضي قررت تشاد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق السفارة القطرية في العاصمة إنجامينا، وأمهلت طاقم السفارة 10 أيام لمغادرة أراضيها، وقتها أوضح وزير الخارجية التشادي أسباب إقدام بلاده على هذه الخطوة، حيث اتهم قطر بإيواء جماعات وأشخاص معادين لتشاد، تشن هجمات على بلده انطلاقا من ليبيا.

وشكلت المناطق الخارجة عن السيطرة جنوبي ليبيا، بيئة خصبة لقطر في تدريب وتمويل هذه الجماعات التشادية، وتنظيمات إرهابية أخرى.

ووظفت الدوحة الجماعات والميليشيات التشادية في خدمة مخططها في ليبيا، حيث نسقت بينها وبين التنظيمات المتطرفة للعمل ضد قوات الجيش الوطني الليبي، التي تحاول فرض الأمن واستعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وبهذا التوظيف كانت قطر تقوي جماعات الإرهاب الموالية لها في ليبيا، وتستقطب المزيد من العناصر التشادية إلى صفوف الإرهاب وإقناعها بالفكر المتطرف، لتتحول إلى أدوات يمكن استخدامها في أي مكان، وليس تشاد وليبيا وحسب.

وشكلت قطر شريانا دائما للإرهاب في بلدان أفريقية أخرى، فمالي مثلا تحولت إلى أرض خصبة للإرهابيين، بسبب دعم قطري منقطع النظير.

وعملت الدوحة على جذب الإرهابيين إلى مالي من مختلف أنحاء العالم، كما استخدمت ستار المساعدات وتوطيد العلاقات الثنائية"، وتجول المسؤولون القطريون في مناطق شمال البلاد المضطرب تحت حماية "حركة التوحيد والجهاد" المتطرفة في مالي.

ويصل الدعم القطري بالمال والسلاح لهذه الجماعات المتطرفة بصور ملتوية، بهدف ربط التنظيمات الإرهابية التي تدعمها مرورا بمنطقة الصحراء الكبرى وليبيا وصولا إلى سوريا.

وتركز عناصر الإرهاب القطري على 5 تنظيمات رئيسية، أبرزها حركة "التوحيد والجهاد" المتطرفة التي تعتمد في مصادر تمويلها إلى جانب الدوحة، على تجارة المخدرات والسلاح والاختطاف.

فضلا عن ذلك، تقدم الدوحة مساعدات مالية ولوجستية كبيرة لكل من متمردي حركة "تحرير أزواد" وحركة "أنصار الدين" و"أنصار الشريعة" إلى جانب تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب"، كما تريد الدوحة أن تقدم دعما لوجستيا جديدا لكتائب "جماعة أنصار الإسلام والمسلمين".