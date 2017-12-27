وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي في الرياض، إن عمليات تهريب السلاح إلى الميليشيات المتمردة مستمرة، داعيا "جميع الأطراف" إلى الالتزام بالقرارات الدولية لمنع هذه العمليات.

وشدد المالكي على أن التحالف يعمل على سد الثغرات لمنع تهريب السلاح إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن.

وأكد المتحدث التزام التحالف باتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني، مشيرا إلى منح التحالف تصاريح لدخول 5 سفن إغاثية إلى ميناء الحديدة، غربي اليمن، هذا الأسبوع.

واستعرض المالكي آخر التطورات العسكرية في معركة القوات الشرعية المدعومة من التحالف، في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وقال إن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من تطهير محافظة شبوة من ميليشيات الحوثي، فيما أحرزت مزيدا من التقدم في البيضاء، بينما أشار إلى تكبد المتمردين خسائر كبيرة.

وعرض المتحدث مشاهد لاستهداف مواقع وتعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين عن طريق طائرات تحالف دعم الشرعية، مشيرا إلى أن التحالف يستخدم أعلى المعايير في عمليات القصف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأردف أن طائرات التحالف استهدفت أيضا مناطق تخبئ بها الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية، ومقارا لقادة ميدانيين حوثيين قرب الحدود مع السعودية.