أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الأربعاء، أحكاما بالسجن المؤبد بحق 10 مواطنين، وحكما بالسجن لـ10 سنوات بحق مواطن آخر، وسحب الجنسية منهم جميعا، لإدانتهم بعدة تهم، من بينها الإرهاب وتصنيع وحيازة متفجرات.