وتورط المدانون في ارتكاب عدد من الوقائع؛ من بينها الهجوم على حاجز أمني بواحة الفرافرة بالصحراء الغربية أوقع 30 قتيلا.

ويحاكم في القضية 66 متهمًا حضوريًا، فضلاً عن 89 متهمًا بشكل غيابي.

وكانت السلطات المصرية قد نفذت، الثلاثاء، أحكاما بالإعدام بحق 15 من المدانين بالتورط في تنفيذ حوادث إرهابية، قتل خلالها عدد من أفراد وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء بسيناء.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم تنفيذ الأحكام بعد استنفاذ كافة طرق الطعن التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن جرى تأييد الأحكام بشكل نهائي.