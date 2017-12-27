وسيجري إطلاق اسم ترامب على محطة القطار الأرضي والهوائي، التي ستقام بالقدس القديمة وتخوم ساحة البراق.

وجاءت الخطوة الإسرائيلية، بعد إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وعزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة العربية المحتلة.

واعتبرت المؤسسة الإسرائيلية قرارها تقديرا لترامب واعترافه الاستثنائي، وفق ما نقلت صحف محلية.

وقتل 12 فلسطينيا منذ إعلان ترامب. وسقط 10 من هؤلاء القتلى في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقتل اثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يفتتح خط تل أبيب-القدس فائق السرعة في الربيع المقبل.