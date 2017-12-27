وذكرت باردو "سيكون ذلك حصيلة وجودي. سيحمل عنوان "دموع المعركة" لن أكتب بعدها أي كتاب. سيكون الحصيلة الإجمالية لرؤيتي للأمور والمجتمع وللطريقة التي نُحكم بها والطريقة التي نتعامل فيها مع الحيوانات في بلادي".

وتقول دار "بلون" إن الكتاب الذي سينشر في 25 يناير المقبل "شهادة حيوانية" و"تفكير غير مسبوق وهادئ وثائر في آن معا بشأن وجودها ومعنى كفاحها".

ويعود آخر كتاب لباردو إلى العام 2003، وكان بعنوان "صرخة في الصمت" من توزيع دار "روشيه" للنشر. وقد أثار هذا العمل جدلا بسبب المواقف الراديكالية التي يتضمنها.

وتعيش الفنانة الفرنسية المعتزلة والبالغة 83 عاما والمعروفة خصوصا بدورها في فيلم "وخلق الله المرأة" لروجيه فاديم العام 1956، بعيدا عن الأضواء، وتنشر بيانات تحمل تنتقد صيادين وحدائق للحيوانات ومسالخ وقاعات للسيرك.



