ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قوله في مؤتمر صحفي إن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب.

وتعد هذه الدول أعضاء في وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم الطارئ يوم التاسع من ديسمبر الجاري.

وكان وزراء الخارجية العرب قد طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ بإلغاء القرار المتعلق بالقدس، وقالوا إن القرار "يقوض جهود تحقيق السلام".

ويوم الخميس الماضي، صوتت 128 دولة بينها كل الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يحث الولايات المتحدة على سحب قرارها.