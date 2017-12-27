وقال كارفاخال في مقابلة مع صحيفة "آس" الأربعاء: "لم نخسر اللقب كما أن برشلونة لم يفز به. فارق النقاط كبير، لكننا سنحاول الفوز بمبارياتنا المتبقية لنرى ما إذا كان في إمكاننا التتويج به. لقب الليغا لا يحسم في ديسمبر".

وتطرق كارفاخال إلى الخسارة الثقيلة أمام برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، قائلا: "كانت خسارة مؤلمة، لكننا ريال مدريد. كان عامنا رائعا وتبقى 6 أشهر لنهاية الموسم".

وخسر ريال السبت الماضي أول "كلاسيكو" لهذا الموسم في الدوري الإسباني، تاركا غريمه التقليدي يبتعد في الصدارة 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و14 نقطة عن ريال مدريد الرابع.

ويبدو برشلونة في هذا الموسم، أبرز المرشحين لإحراز لقب الليغا، الذي توج به ريال مدريد الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2012.

وكان النادي الملكي توج بخمسة ألقاب الموسم الماضي، فأضاف إلى لقب الدوري الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا (للموسم الثاني تواليا)، وكأسي السوبر المحلية والأوروبية، وكأس العالم للأندية.