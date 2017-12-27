وكان جيرو تعرض للإصابة خلال فوز أرسنال على وست هام 1-صفر في ربع نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في 19 ديسمبر الحالي، ومن المتوقع أن يعود لخوض المباراة ضد كريستال بالاس في 20 يناير.

وكشف فينغر أن مدافعه الإسباني ناتشو مونريال ولاعب وسطه الويلزي آرون رامزي، سيغيبان عن المباريات المقبلة، إذ سيبتعد الأول لنحو عشرة أيام، بينما يعود الثاني في النصف الاول من الشهر المقبل.

ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة من 19 مباراة.