وتضررت السياحة التونسية بشدة جراء هجمات دموية شنها متشددون على مواقع سياحية قبل عامين، لكن القطاع بدأ يتعافى مع تحسن الوضع الأمني في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأظهرت البيانات، التي أصدرتها رئاسة الحكومة أن 6.731 مليون سائح أجنبي زاروا تونس في الفترة من أول يناير إلى 20 ديسمبر، بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع عدد السائحين الأوروبيين 19.5 بالمئة إلى 1.664 مليون سائح، في حين قفز عدد الزائرين من الجزائر المجاورة بنسبة 40.5 بالمئة إلى 2.322 مليون.

وذكر التقرير أن عدد السائحين الفرنسيين ارتفع بنسبة 45.5 بالمئة، في حين زاد عدد السائحين الألمان 40.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت إيرادات السياحة في تونس سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3.5 مليار دينار في 2010 مع وصول عدد السائحين إلى نحو 7 ملايين، قبل أن تتراجع عقب انتفاضة 2011.

وتشكل السياحة حوالي 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتقدم آلاف الوظائف فضلا عن أنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة.