وأضاف تشيميزوف، في تصريح لصحيفة "كومرسانت"، الأربعاء،ـ أن تركيا ستدفع 45 في المئة من التكلفة مقدما، بينما ستمنحها روسيا قروضا تغطي باقي التكلفة. وتوقع أن تبدأ موسكو تسليم أول الوحدات في مارس 2020، وفق ما نقلت "رويترز".

وأججت الصفقة قلقا في الغرب بالنظر إلى كون تركيا عضوا في حلف شمال الأطلسي، إذ لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف.

وأوضح تشيميزوف أن تركيا أول من سيملك منظومة صواريخ "إس-400" المتطورة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وأشار إلى أن وزارتي المالية في روسيا وتركيا أكملتا بالفعل المحادثات الخاصة بتمويل الصفقة، وأنه لم يتبق سوى المصادقة على الوثائق النهائية.



