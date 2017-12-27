ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله إن الجزء الرئيسي من المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا انتهى.

وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم من تصريح لوزير الدفاع سيرغي شويغو قال فيه إن روسيا بدأت التأسيس لوجود عسكري دائم لها في قاعدتيها البحرية والجوية بسوريا، وذلك مع تصديق البرلمان على اتفاق مع دمشق لتعزيز الوجود الروسي هناك.

وكان متحدث باسم الحكومة السورية قال، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن السلطات السورية منفتحة على إمكانية إجلاء جبهة النصرة من منطقة الغوطة الشرقية لتجنب إراقة الدماء، لكنها قد تحاربها إذا ما اضطرت لذلك.

والغوطة الشرقية أقرب جيب يسيطر عليه عناصر جبهة النصرة إلى العاصمة دمشق، حيث تخضع المنطقة لحصار من القوات الحكومية منذ أسابيع.

يذكر أن زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني أعلن، منذ نحو عام، إلغاء العمل باسم جبهة النصرة، وتشكيل كيان جديد يحمل اسم جبهة فتح الشام.