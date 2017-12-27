وقامت السلطات، خلال الأيام الماضية، بتفريق مظاهرات ورفعت حواجز وضعت على طرق في أرجاء البلد العضو في أوبك، احتجاجا على نقص الغذاء وانقطاعات الكهرباء وارتفاع الأسعار وتحديد حصص لبيع الوقود.

وصرح رئيس الغرفة التجارية المحلية، فلورينزو سكيتّينو، الثلاثاء، أن 10 متاجر أغلبها لبيع الخمور تعرضت للنهب عندما حل الظلام يوم عيد الميلاد في بوليفار.

أما في ولايات بغرب فنزويلا، فقامت الشرطة والجيش بحراسة محطات البنزين حيث اصطف العملاء في صفوف طويلة، ولم يسمح ببيع أكثر من 35 لترا لكل زبون.

وينحي منتقدون باللوم على الرئيس نيكولاس مادورو والحزب الاشتراكي الحاكم، في التدهور الاقتصادي.