واعتزل توريه (34 عاما) في سبتمبر 2016، بعد أن خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب "الأفيال".

وقال توريه على تويتر: "أحب بلادي وأنا متاح لكي يتم اختياري ضمن تشكيلة المنتخب الوطني".

وأضاف النجم الإيفوري: "أريد مساعدة الجيل المقبل واستغلال كافة خبراتي لكي يشعر كافة مواطني كوت ديفوار بالفخر".

وقاد توريه منتخب بلاده إلى إحراز لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015، وقاد الفريق للمشاركة بثلاث بطولات كأس العالم، كما أحرز لقب أفضل لاعب أفريقي 4 مرات على التوالي بين أعوام 2011 و2014.