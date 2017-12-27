وذكرت أسوشيتد برس نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية أن السفينة "سويس كريستال" كانت في طريقها إلى سويسرا عندما اصطدم أحد صواريها بالجسر قرب دويسبورغ مساء الثلاثاء.

وأقلت سفينة أخرى ركاب السفينة البالغ عددهم 103 أشخاص، إضافة إلى طاقم مكون من ستة وعشرين شخصا إلى دويسبورغ.

وقالت الشرطة إن 4 أشخاص أصيبوا بجراح خطيرة وخرجوا من المستشفيات صباح الأربعاء.

وتم إغلاق الجسر كإجراء احترازي قبيل إجراء فحوص من قبل المهندسين.