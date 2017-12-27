ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، صورت كاميرا سيارة يقودها أحدهم، وتضم عائلته، الحادث الغريب، حيث سمعت أصواتهم أولا يتحدثون عن الصاروخ غريب الشكل، الذي ظهر في السماء أمامهم.

وبعد ذلك بثوان، وقع الحادث، حيث اندفعت سيارة مسرعة، يبدو أن قائدها قد استغرق في متابعة الصاروخ لتصدم سيارة أمامها، قبل أن تصدم الأخيرة سيارة ثالثة.

وأدى الحادث إلى ما يشبه الفوضى في الطريق العام، كما تسبب بصدمة لركاب السيارة التي صورت الحادث.

وأطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخ "فالكون 9" من قاعدة فاندينبيرغ بكاليفورنيا العسكرية، قبل أيام، حاملا 10 أقمار صناعية، في رحلة سريعة حول الأرض.

وأشارت تقارير إلى أن انطلاق الصاروخ أثار فوضى عارمة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، ودفع أشخاص عدة للاتصال بالشرطة والإبلاغ عن رؤية "جسم غريب" في الفضاء.