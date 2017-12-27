وشارك بطل العالم 4 مرات، شريط فيديو على حسابه في "إنستغرام"، يظهر فيه الطفل بفستان أزرق وزهري اللون ويلوح بعصا سحرية.

وقال هاميلتون تعليقا على الشريط "أنا حزين جدا الآن. أنظروا الى ابن شقيقتي".

وسأل هاميلتون الطفل "لِمَ ارتديت فستان أميرة؟ هل حصلت على ذلك بمناسبة عيد الميلاد"؟

وأضاف بعد ذلك "الصبيان لا يرتدون فستان أميرات!"، وقد أثار موقفه هذا ردود فعل كثيرة من رواد الإنترنت فاضطر هاميلتون (32 عاما) الى التراجع عن تصريحاته.

وقال هاميلتون موضحا عبر "تويتر"، "الأمس كنت ألهو مع ابن شقيقتي وأدركت أن كلامي كان غير مناسب لذا قمت بحذفه. لم تكن نيتي إيذاء أي أحد. أريد أن يكون ابن شقيقتي حرا في التعبير عن نفسه".

وأورد "أتقدم بأصدق الاعتذارات على تصرفي لأنني أدرك أن من غير المقبول تهميش أي شخص، لطالما دعمت حق كل شخص في أن يعيش حياته كما يحلو له..".