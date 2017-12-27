وتعرض القائد هندرسون لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية في التعادل 3-3 مع أرسنال، الجمعة، بينما يغيب مورينو بسبب إصابة في الكاحل منذ الفوز على سبارتاك موسكو في دوري أبطال اوروبا في مطلع الشهر الحالي.

وقال كلوب للصحفيين بعد الفوز 5-صفر على سوانزي سيتي الثلاثاء "لا أعرف حقا موعد عودتهما.. سيغيبان بالتأكيد عن المباراتين المقبلتين".

وتابع "لا توجد فرصة لديهما للحاق بمباراتي 30 ديسمبر والأول من يناير لكننا سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

ويستضيف ليفربول صاحب المركز الرابع منافسه ليستر سيتي، السبت المقبل قبل أن يخرج لمواجهة بيرنلي يوم الاثنين.