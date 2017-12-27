وأشار قرقاش، في تغريدة على تويتر، الأربعاء، إلى أن التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده يجب أن يكون عربياً.

وأضاف أن هناك محاور إقليمية عدة، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، ما يتطلب وجود رد عربي يدرك أبعاد ما يجري.

وشدد وزير الدولة الإماراتي على أن العالم العربي "لن تقوده طهران أو أنقرة"، بل العواصم العربية مجتمعة.