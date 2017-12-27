فبعدما حقق الجزء الجديد 220 مليون دولار، في عطلة نهاية الاسبوع الأولى، بعد بدء عرضه في الولايات المتحدة وكندا، عاد فيلم "ستار وورز: ذي لاست جيداي" وهو من إنتاج "ديزني" وتوزيعها، ليحصد 99 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد الميلاد.

وبلغ مجموع إيرادات الفيلم في أميركا الشمالية حتى الآن، 395,6 مليون دولار. وهو يعرض في 4232 صالة سينما.

ويقدر المحلل بول ديرغارابيديان، العائدات العالمية للفيلم بـ745.4 مليون دولار.

وسجل فيلم "أفاتار" (2009) أعلى العائدات العالمية مع 2.7 مليار دولار.

وكان الجزء السابق من سلسلة حرب النجوم "ستار وورز: ذي فورس اويكنز" (2015) حقق أكثر من ملياري دولار من الإيرادات العالمية.