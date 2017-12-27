وفي مؤتمر صحفي بعد التعادل مع ضيفه بيرنلي 2-2، قال مورينيو: "هذا ليس كثيرا.. هذا ليس كثيرا"، وذلك ردا على سؤال بشأن مبلغ الـ320 مليون يورو، الذي أنفقه يونايتد منذ قدومه إليه في صيف العام 2016.

وأضاف بعد التعادل الثاني لفريقه في المرحلة الـ20 من الدوري: "هناك تفاوت كبير في الأسعار التي تدفعها الأندية الكبيرة. الأندية الكبيرة تاريخيا عوقبت في سوق الانتقالات بسبب تاريخها. سيتي يشتري المدافعين بسعر المهاجمين".

وأراد مورينيو أن يغمز من قناة الإسباني، جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي اشترى الفرنسي بنجامان مندي وكايل ووكر بنحو 57 مليون يورو لكل منهما ليصبحا أغلى مدافعين في العالم.