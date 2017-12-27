ويدين الزمالك بالفوز للاعبه محمد الشامي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 38، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى حارس المقاولون العرب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنبي، الذي كان انتزع المركز الرابع بفوزه على المصري البورسعيدي 2-1، الجمعة، في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 22 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.

ولعب المقاولون العرب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 57، إثر طرد لاعب وسطه محمد فاروق لتلقيه الإنذار الثاني.