وكشفت مصادر إسرائيلية عن خطة لإقامة 16 مركزا أمنيا جديدا في مختلف أحياء القدس.

وأضافت المصادر أن الخطة جاءت بتوصيات من الأجهزة الأمنية بعد أحداث باب الأسباط وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد الأقصى، التي أسفرت عن وقوع مواجهات في يوليو الماضي.

كما تعمل السلطات الإسرائيلية على تعزيز وجودها في باب العامود، عبر إنشاء مقر لشرطة وحرس حدود وبناء 3 أبراج مراقبة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة سميت بخطة باب العامود.

ووفقا لهذه الخطة، سيتم تغيير البنية التحتية للمنطقة ابتداء من الإضاءة مرورا بحركة المرور وصولا إلى نصب 40 كاميرا للمراقبة، تمكن عناصر الشرطة الإسرائيلية من متابعة ما يحدث من جميع الروافد والجهات المؤدية إلى باب العامود.