وبحسب ما نقل موقع "بلود سكاي"، فإن الدجاج يساعد على نمو خلايا الجسم وجعلها أكثر قوة، كما أنه سلاح ذو حدين، فقد يؤدي إلى زيادة الوزن كما قد يفضي إلى خفضه.

ومن المنافع الجمة للدجاج، كونه غنيا بالبروتين وهو مادة ضرورية لبناء العضلات، فضلا عن السيليوم وهو معدن مفيد للغدة الدرقية والجهاز المناعي.

ويحتوي الدجاج على نسبة مهمة من فيتامين النياسين الذي يحمي الجسم من السرطان، كما يقي من الأخطاء الناجمة عن الأخطاء الجينية.

فضلا عن ذلك، يتيح الدجاج عملية تمثيل غذائي أفضل داخل الجسم، ويحافظ على صحة العينين والأسنان والعظام بالنظر إلى احتوائه على مادة الفوسفور.

ومن الأمور التي قد تبعث على المفاجأة، الدجاج يساعد أيضا على التخلص من الاكتئاب، بفضل ما فيه من الأحماض الأمينية والبريبتوفان.