بداية التغييرات ستكون بعودة الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي رافينيا، بعد إصابات طويلة أبعدتهما معظم فترات الموسم الحالي.

ولكن وفقا لصحيفة "ماركا" فإن إدارة برشلونة تسعى لضم لاعب إضافي ذي صفات إبداعية في وسط الملعب، بهدف تقليل الاعتماد على ليونيل ميسي وأندريس إنييستا.

وقالت "ماركا" إن الألمان مسعود أوزيل وليون غوريتسكا وماكس ماير، والفرنسي نبيل فقير، والروسي أليكساندر غولوفين، أسماء مطروحة في انتقالات الشتاء التي ستبدأ بعد بضعة أيام.

كما قالت الصحيفة إن البرازيلي آرثر والفرنسي أنطوان غريزمان سيمثلان خيارات أخرى قد تكون واقعية في انتقالات الصيف المقبل.

وعلى جهة أخرى، سيعني إتمام بعض الانتقالات المذكورة، فتح باب الرحيل لعدد من اللاعبين في النادي، مثل التركي أردا توران والإسبانيين جيرارد ديلفيو وأليكس فيدال.

ويهيمن برشلونة حاليا على صدارة الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و11 نقطة عن فالنسيا، و14 نقطة عن الغريم ريال مدريد.