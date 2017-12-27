وحسم لاتسيو، على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، تأهله بهدف مبكر سجله المهاجم البوسني سيناد لوليتش في الدقيقة الخامسة، عندما تلقى كرة داخل المنطقة، فتلاعب بأحد المدافعين وسددها بيمناه داخل المرمى.

ويلتقي لاتسيو في الدور المقبل مع أحد قطبي مدينة ميلانو، ميلان أو إنتر ميلانو، اللذين يلعبان، الأربعاء، على ملعب سان سيرو.

وأحرز لاتسيو اللقب 6 مرات آخرها عام 2013، وخسر النهائي 9 مرات آخرها العام الماضي أمام يوفنتوس صفر-2، وظفر به فيورنتينا 6 مرات أيضا آخرها عام 2001، وخسر 10 مباريات نهائية آخرها عام 2014 على يد نابولي 1-3.

ويستكمل الدور ربع النهائي، الثلاثاء المقبل، بلقاء نابولي مع أتالانتا برغامو، ويختتم الأربعاء 3 يناير بدربي تورينو بين يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة وجاره تورينو.

ويملك يوفنتوس الرقم القياسي لعدد الألقاب (12) آخرها في الأعوام الثلاثة الماضية (2015 و2016 و2017)، مقابل 9 ألقاب لروما و7 لإنتر ميلانو آخرها في 2011.

ويقام الدور نصف النهائي في 31 يناير المقبل ذهابا، و28 فبراير إيابا، على أن تقام المباراة النهائية في 9 مايو المقبل.