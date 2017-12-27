وشملت الاتفاقات مجالات الضريبة على الدخل والتعاون في مجال الشبيبة والرياضة والتعاون الفني وفي مجال التنمية وحماية الاستثمارات وتبادل المعلومات والأرشيف في الحقل الدبلوماسي، وفق بيان رسمي.

وطلبت تشاد من تركيا أن تتعاون معها في مجال التنقيب عن النفط واستغلاله، في حين تتفاوض نجامينا منذ أشهر مع شركة "غلنكور" السويسرية بشأن قروض مرهونة بالنفط، تتعلق بإعادة جدولة دين قيمته مليار دولار.

وإضافة إلى ذلك، طلب إدريس ديبي من تركيا التعهد بتشييد مطار جرمايا في الشمال وبناء جسر فوق نهر شاري.

وأفاد البيان بأن الرئيسيين أكدا تطابق مواقف البلدين إزاء القضايا الدولية، لا سيما الإرهاب والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي ما يتعلق بالقدس أكدا أن القرارات "الأحادية غير المشروعة غير مقبولة وباطلة".

وعلى هامش الزيارة شارك نحو 100 رجل أعمال تركي رافقوا أردوغان في منتدى اقتصادي بحضور شركات ورجال أعمال تشاديين، ورافق الرئيس التركي وفدا كبيرا يضم نحو 10 وزراء، لا سيما وزيرا الدفاع والخارجية.

ووصل أردوغان إلى تشاد من السودان، حيث قام بزيارة وصفت بأنها "تاريخية" تخللها توقيع عدة اتفاقات، على أن يزور لاحقا تونس، ثالث محطة في جولته.