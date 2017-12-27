وأطلق لوموند الوصف على المدينة الجديدة سيدي عبدالله، وهي "أول مدينة ذكية" في الجزائر، واصفة إياها بالغباء والفوضى، ونشرت عددا من الصور لأحياء المدينة التي تم تدشينها في 11 ديسمبر 2016.

وحسب الشروق الجزائرية، تضم سيدي عبدالله مشاريع سكنية ضخمة، وأكثر من 44 ألف وحدة سكنية، وتتربع على مساحة قدرها 7 آلاف هكتار.

واعتبرت لوموند في تقريرها، أن وضعية هذه المدينة بعد عام من تدشينها يختلف تماما على ما تم تصميمه، لتتحول من مدينة ذكية إلى "مدينة غبية" وهو وصف نقلته عن أحد التجار بالمدينة.

وكتبت الصحيفة في وصف المدينة "بنايات مثل غابة خرسانة بدل أن تفصل بينها طرقات نجد شوارع كبيرة.. مرحبا بك في سيدي عبد الله والتي قدمتها السلطات على أنها مدينة المستقبل والتي يمكنها الإستجابة للتحديات الديموغرافية للجزائر".

وأضافت "بعد عام من تدشينها.. طموح تشييد مدينة ذكية يبدو اليوم بعيدا، بل إنها مدينة غبية يقول التاجر مجيد، فالمخطط العمراني رائع ولكن الواقع شيء آخر".