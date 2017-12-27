وبينما يعتقد مستثمرون ومحللون أن هبوط بيتكوين الأسبوع الماضي كان تصحيحا طبيعيا بعد قفزات حادة في أسعارها إلا أنه صدر المزيد من التحذيرات بشأنها من منظمين للأسواق وبنوك مركزية.

وبعد أن هبطت حوالي 30 بالمئة في إحدى المراحل أثناء التعاملات يوم الجمعة إلى 11159.93 دولار، صعدت بيتكوين أكثر من 15 بالمئة خلال جلسة الثلاثاء إلى 16073 دولارا، قبل أن تتراجع عن بعض خسائرها لتسجل في أواخر التداول 15890 دولارا في تعاملات خفيفة في بورصة بيتستامب التي مقرها لوكسمبورج.

وتضاعفت قيمة بيتكوين حوالي 12 مرة منذ بداية العام مع صعودها من أقل من ألف دولار إلى 19666 دولارا في السابع عشر من ديسمبر في بورصة بيتستامب وإلى أكثر من 20 ألف دولار في بورصات أخرى.