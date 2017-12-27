وقال ترامب في بيان إنه "في الوقت الذي تشعل فيه العائلات والأصدقاء سويا شمعدان الكينارا، ميلانيا وأنا نتقدم إليهم بأحر التهاني والأمنيات بأعياد سعيدة وسنة جديدة مزدهرة".

وعيد كوانزا مناسبة ابتكرها في ستينيات القرن الماضي الناشط في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية مولانا كارينغا كاحتفال سنوي يجمع كل الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية، وكذلك أيضا أفارقة الشتات، ويتم خلاله إيقاد شمعدان الكينارا الذي يحمل سبع شموع، تضاء واحدة منها كل ليلة، وتنقسم إلى ثلاث شموع حمراء ترمز إلى الماضي الأليم للسود وثلاث خضراء ترمز إلى أملهم بمستقبل مشرق وواحدة سوداء في الوسط بلون بشرتهم.

وترجع فكرة هذا العيد إلى احتفالات نهاية الحصاد في أفريقيا حيث تعني كلمة "كوانزا" باللغة السواحلية "أولى ثمار الحصاد".

وهذا العيد ليس منتشرا على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن مزيدا من الأميركيين السود احتفلوا به هذا العام بسبب مناخ التوتر السياسي الذي يخيم على البلاد منذ انتخب دونالد ترامب رئيسا.

ودأب الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما على تضمين هذا العيد في معايداتهم بمناسبة أعياد نهاية السنة.

وشعبية ترامب متدنية جدا في صفوف الأميركيين السود الذين يتهمه بعضهم بمسايرة الحركات العنصرية التي تؤمن بمبدأ تفوّق العرق الأبيض، وكذلك أيضا بازدرائه المتواصل بسلفه باراك أوباما، أول رئيس أميركي أسود.