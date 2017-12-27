وقالت مصادر عسكرية وبقطاع الطاقة في ليبيا إن مسلحين فجروا خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى ميناء السدر، وهو ما خفض إنتاج ليبيا بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في بيان إن الانتاج انخفض بما يتراوح بين 70 ألف إلى 100 ألف برميل يوميا. وأضافت أن سبب الانفجار غير واضح.

وتعافى الإنتاج في البلد الواقع في شمال أفريقيا في الأشهر القليلة الماضية بعد أن ظل منخفضا لسنوات وسط صراع مسلح واضطرابات.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.77 دولار، أو ما يعادل 2.71 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.02 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2015.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.50 دولار،أو 2.57 بالمئة، لتغلق عند 59.97 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

وقلص الاستئناف الوشيك لخط أنابيب فورتيس، الذي ينقل الخام من بحر الشمال، مكاسب الأسعار.

وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب أنه يجري اختباره بعد إصلاحات وإن التدفقات ستستأنف بشكل كامل في أوائل يناير.

وبلغت مكاسب برنت منذ بداية العام 17 بالمئة في حين صعد الخام الأميركي حوالي 11 بالمئة.

وكان نشاط التداول هزيلا الثلاثاء مع استمرار عطلة عيد الميلاد في كثير من البلدان.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ودول أخرى الإنتاج منذ الأول من يناير للقضاء على تخمة المعروض في الأسواق.

وتوقع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الاثنين أن يحدث توازن بين العرض والطلب أثناء الربع الأول من 2018 بما يؤدي إلى تعزيز أسعار النفط. وقال إن مخزونات النفط العالمية تراجعت إلى مستوى مقبول.