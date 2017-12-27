وحسب فرانس برس، اندلعت أعمال العنف الاثنين في منطقة بورغوري قرب الحدود مع ليبيا، في إقليم تيبستي المضطرب الذي يجذب الباحثين عن الذهب من كافة أرجاء البلاد.

وقال المصدر الذي طلب عد ذكر اسمه، إن "مواجهة أولى بين رجل من المنطقة وآخر غريب أدت إلى مقتل شخص".

وتابع "ثم وقعت اشتباكات أوسع خلفت نحو 15 قتيلا وجرحى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات كانت بين قبائل متناحرة.

وأوضحت التقارير أن الجيش التشادي انتشر في المنطقة لمنع مزيد من العنف.

وهي ليست المرة الأولى التي تقع فيها اشتباكات دامية في تبيستي.

وأدى اكتشاف الذهب في المنطقة بين عامي 2012 و2013 إلى جذب عمال المناجم من كافة أرجاء تشاد ودول أخرى.