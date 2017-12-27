وقال المصدر إن الهجوم استهدف حاجزا أمنيا بجوار قسم ثالث العريش، مركز المحافظة.

وأضاف أن 4 مسلحين من المهاجمين فروا على متن دراجتين ناريتين في أعقاب محاولة الهجوم.

ومن جهة أخرى، ضبطت قوات الجيش ربع طن من المتفجرات، خلال حملة على معاقل المسلحين جنوبي مدينة رفح، بالمحافظة ذاتها.

وتشكل الجماعات المسلحة المنتشرة في شمال سيناء، تحديا أمنيا كبيرا للسلطات المصرية، وخلال السنوات الماضية شن المسلحون هجمات على قوات الأمن والمدنيين في سيناء وخارجها، أدت إلى مقتل المئات.