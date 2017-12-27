وبحسب رويترز، صعد سعر الذهب للبيع الفوري 0.58 بالمائة إلى 1282.31 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر عند 1283.72 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 8.70 دولار أو 0.68 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1287.50 دولار للأوقية.

ووجد المعدن النفيس دعما من توترات سياسية بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

كما صعد البلاديوم في التعاملات الفورية 1.35 بالمائة إلى 1050.50 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 1051.30 دولار.

ويتوقع محللون أن حوالي 80 بالمائة من الطلب العالمي على البلاديوم سيأتي من مصنعي أجهزة تنقية العادم في السيارات التي تعمل بالبنزين، والتي يفضلها كثير من المستهلكين الآن على المركبات التي تعمل بالديزل.

وارتفع كذلك سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.98 بالمائة إلى 16.52دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع عند 16.55 دولار.