أبو ظبي - سكاي نيوز عربية سجل روبرتو فيرمينو ثنائية في فوز ساحق لليفربول 5-صفر، على سوانزي سيتي متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، ليحتفظ فريق المدرب يورغن كلوب بالمركز الرابع.
وضع فيليب كوتينيو ليفربول في المقدمة بعد 6 دقائق، وضاعف فيرمينو التقدم بعد وقت قصير من انطلاق الشوط الثاني.
وأضاف الظهير الصاعد ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثالث، ثم هز فيرمينو الشباك مجددا، قبل أن يختتم أليكس أوكسليد تشامبرلين الخماسية.
ويبقى ليفربول في المركز الرابع بفارق 4 نقاط خلف تشلسي الثالث، و17 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.