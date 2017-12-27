أبو ظبي - سكاي نيوز عربية سجل روبرتو فيرمينو ثنائية في فوز ساحق لليفربول 5-صفر، على سوانزي سيتي متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، ليحتفظ فريق المدرب يورغن كلوب بالمركز الرابع.